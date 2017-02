Empfingen Nach 33 Jahren ist für sie Schluss

Der Innovationscampus war ein weiteres Thema. Bewerbungen für eine Ansiedlung gab es mit einer besonderen Wurmzüchtung als auch mit mobilen Lampen, die jeder mit sich selbst mitführt, wenn die Straßenlaternen aus sind. "Schee, top modern und au verschwiega, so stellt ma sich da Campus voa-oa-oar. Schee, mit veil Firma, wo do forschad. Miar hoffe nau, des wud auch wo-o-ohr."

Der Banküberfall im Ende des vergangenen Jahrs war auch ein Lied wert. "Kuz voar Weihnächt koar hot was beises degt. Uff oamol bricht an Auglick ieber’n Flegga rei... a Raiber isch do komma, dear war scharf uff ausa Geld, zom guada Glick isch nenz bassiert, ear hot sich domm ag’stellt."

Ein Highlight im EFC-Progamm war natürlich Bürgermeister Albert Schindler, der ebenfalls in diesem Jahr aufhört. "Ich bin dann mal weg" macht er deutlich mit ein paar Anhängern an seinem Rucksack. Was wohl auf seine Ehefrau Elisabeth zukommt? Was macht wohl Schindler in seiner Freizeit? Mittels eines Würfels durfte er dies bestimmen – natürlich den EFC einladen. "Halli hallo, Elisabeth, isch bald Penionär, da kleine Albär. Halli Hallo, Elisabeth, no muasch an da ganze Dag hau."

Der Sportplatz wird auch bald renoviert, denn im Boden gibt es viele Würmer, die der Fischereiverein einsammelt und danach alle zum Angeln einlädt.

Die Zhi-Ghang-Sha-Sekte war ein weiteres Thema. "Fend ma beim Zhi Ghang Sha wirklich Seelaheil, send sie nau uff Kohle geil?"

Mit einem EFC-Schlusslied und einem Abschiedslied, verabschiedete sich der EFC nach 33 Jahren von seinen Fans, wozu sich der ganze Narrentempel zählte.

"Jetzt isch’s vorbei, miar mache Schluss, weil älles oamol a End hau muss. Für euern Applaus sagen wir Dankeschön, leider gibt’s mit uns kein Wiederseh‘n, miar verabschiede aus, weil g’said isch jetzt älles."

In einem Rückblick gab es einige Filmclips zu sehen, die das Programm des EFC immer sehr belebten.

Eine besondere Ehre gab es für den EFC von seinem Nachfolger dem SC (Spezial-Chor) Empfingen. Er umrahmte den EFC und würdigte mit einem Lied dessen 33-jährige Leistung. Am Ende stürmten einige Fans die Bühne.