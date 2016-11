Empfingen Musikverein Empfingen bereitet sich auf Konzert vor

Zurzeit wird fleißig geprobt. So gab es bereits zusätzlich zu den wöchentlichen Proben mehrere Probenwochenenden, etwa vom 18. bis 20. November.

Die Jugendkapelle beginnt das Konzert

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Uwe Wagner beginnt mit den Stücken "Music from Pirates of the Caribbean", "A little Suite of Horror", "All about that Bass", "Mary’s Boy Child", "Kumba Yah" und "La Cucaracha".