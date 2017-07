Empfingen Musikerinnen erfreuen Senioren mit "Game of Thrones"

Lilliana Steinmetz hatte im März ein dreiwöchiges Praktikum im Empfinger Pflegehaus Rosengarten gemacht. Arbeitserzieherin Heidi Busch, für den sozialen Bereich zuständig, fragte sie, ob sie eine Musikgruppe oder ähnliches kenne, die man einladen könnte. "Ja, wir selbst", so die Antwort. Lilliana Steinmetz spielt nämlich in der Orchestergruppe "Strings and more" mit. Und bald waren sie da, circa 25 Frauen stark, alle überwiegend mit ihren Geigen.

Für den Dirigenten Andreas Reiss war es eine willkommene Veranstaltung im Rosengarten, denn für ihn war es eine Generalprobe für das anstehende Konzert am 22. Juli in der Eichenberghalle in Hirrlingen, Beginn um 18.30 Uhr.

Zu Gehör kamen die Titelmelodie von Game of Thrones, ein Song von Lady Gaga und Stevie Wonder und anderes mehr. Für die Heimbewohner war es wieder ein besonderes Erlebnis, zumal sie auch bei schönstem Wetter hinter dem Haus im Freien dem Orchester zuhören konnten.