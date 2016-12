Empfingen Musiker spielen bei Sonnenschein

Seit Jahrzehnten ist es eine lieb gewordene Tradition, dass der Musikverein Wiesenstetten an Heiligabend im ganzen Dorf unterwegs ist und zur Freude der Bevölkerung Weihnachtslieder spielt. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen gelang es der in zwei Gruppen aufgeteilten Musikantenschar unter der Leitung von Dirigent Michael Zanker mit ihren Weihnachtsmützen aller Art, mit ihren weihnachtlichen Weisen, die Herzen der Zuhörer vor den Häusern und an den geöffneten Fenstern zu erwärmen.

Zahlreiche gutherzige und dankbare Menschen versorgten und belohnten die Musikanten mit dampfend heißem Glühwein, Punsch und anderen Leckereien. Am frühen Nachmittag trug eine Gruppe des Musikvereins die Christtagsfreude musikalisch ins Nachbardorf Dettensee.