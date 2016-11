Empfingen Mehrere Chöre treten bei Benefizkonzert mit geistlichen Liedern auf

Halter dankte allen Musikern, dass sie in der Musik Gottes Gegenwart spürbar machen. Er ist da in uns Menschen, in der Natur. Halter danke, dass die Musiker dazu beitragen, dass die Kirche weiterhin ein Fingerzeig sein kann.

Nach einer weiteren kurzen Einführung durch Wilfried Brenner eröffnete Helene Reich an der Orgel den Konzertabend mit "Freudenpsalm von Dorothy Wells." Anschließend traten die Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim und der katholische Kirchenchor gemeinsam auf. Stimmgewaltig trugen sie "Musik ist wie die Sonne", "Die Rose", "Irische Volksweise" und "Abendruhe" vor, dirigiert von Ramona König, am Keyboard spielte Uwe Wagner.

Erster Auftritt des Mundharmonikaclubs in der Empfinger Kirche

Erstmals trat in der St. Georgs-Kirche der Mundharmonikaclub Betra unter Leitung von Marianne Stribik auf und erfreute mit "La Montanara", "Ein Bluemestrauß im Dreiviertel-Takt", "Barcarole" und "Last Minut Blues". Auch allein auftretend zeigten der Katholische Kirchenchor St. Georg Empfingen und die Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim ihre Sangeskompetenz. "Von guten Mächten", "Gebet", "Abendfrieden senkt sich wieder", "Die kleine Bergkirche", so die Vorträge des Kirchenchores.

Die Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim erfreute mit "Wie ein Strom von Oben", "Wohin soll ich mich wenden", "Wer hat Dich du schöner Wald" und als Zugabe, dem sakralen Ort geschuldet, das "Vater unser".

Auch der Mundharmonikaclub Betra erfreute nochmals mit "Amazing Grace", "Dornenvögel", "Rivers of Babylon" und "Plaisir d’amour". Einen gekonnten Schlusspunkt unter ein hörenswertes Benefizkonzert setzte Helene Reich an der Orgel mit "Präludium von J. Krieger".

Erich Blosl konnte an diesem Konzertabend für die Kirchturmrenovierung Spenden in Höhe von 854,30 Euro entgegennehmen.