Empfingen Mehr Geburten als Sterbefälle in Empfingen

Jürgen Baiker, VdK-Vorsitzender, konnte viele Mitglieder mit Ehepartnern begrüßen, als Ehrengäste Bürgermeister Albert Schindler, Oswald Zink (VdK-Kreisvorsitzender) und Annerose Trost (VdK-Kreisfrauenbeauftragte), für den musikalischen Teil Heinrich Wagler. Nach Kaffee und Kuchen gab es Grußworte. Oswald Zink blickte zurück in die Kindheit. "Denkt Euch, ich habe das Christkind gesehen… als wir diesen Vers lernten, war Weihnachten noch schön. Wir selbst waren Kinder, die anders als heute sich auf die Advents- und Weihnachtszeit freuten. Drehen wir das Rad der Zeit ein paar Jahre zurück, da bedeutete Weihnachten gleich Kinderglück. Da war man bescheiden im Wünschen und denken, denn unsere Eltern konnten nicht viel schenken. Man bastelte selbst und aus Mutters Küche kamen die herrlichsten Wohlgerüche. Wo ist sie geblieben, die stille Zeit, in der man sich auf Weihnachten freut?" Zink nannte so manches Nachdenkliches. "Ein wenig mehr ›wir‹ und weniger ›ich‹, mehr wünsche ich mir zur Weihnachtszeit nicht." Auch Annerose Trost hatte Nachdenkliches im Gepäck.

Bürgermeister Albert Schindler berichtete über die Aktivitäten und Projekte in der Gemeinde: Bewegungspark, neue Bauplätze, Urnenwand und Urnenstelen im Friedhof und vieles mehr. Auch zur Statistik hatte er interessante Zahlen mitgebracht. So habe es dieses Jahr 36 Geburten und 30 Sterbefälle gegeben. Die Einwohnerzahl hat die 4000er-Schallmauer überschritten. Die Zahl der hochbetagten Geburtstagskinder (80, 90, 95) und Hochzeitsjubiläen (Goldene, diamantene, Eiserne) nehme auch immer mehr zu.

Nach diesen Grußworten gab es wohlverdiente Ehrungen, die Jürgen Baiker und Oswald Zink vornahmen.