Empfingen Maximal auf das Diesseits bezogen

Wir leben in einer Epoche, die maximal auf das Diesseits bezogen ist: "Du hast nur ein Leben, also nutze es!" Wir geben dem Thema Trauer und Tod noch immer nicht genügend Raum. Statt dessen lenken wir uns, so lange es geht, mit einer Vielzahl von Ersatzhandlungen und allerlei Aktivitäten, wie beispielsweise übermäßigem Konsum, von den wesentlichen Fragen des Lebens ab. Und dazu gehört eben auch die Trauer und der Tod.