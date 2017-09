Empfingen Max Molitor ist mit 92 Jahren gestorben

Neben seinem beruflichen Schaffen, das viel Energie und Tatkraft erforderte, nahm er noch stets regen Anteil am Gemeindeleben seiner Heimat. So trat er 1952 in die neu gegründete Narrenzunft ein und gehörte bis 1965 dem Vorstand an. 1951 wurde der Schützenverein wiedergegründet. Von 1952 bis 1954 war Max Molitor Schriftführer, danach bis 1971 Vorsitzender (Oberschützenmeister). Er war maßgeblich an der Realisierung des heutigen Schützenhauses und dem Bau der Schießanlage beteiligt. 1985 wurde Max Molitor zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch die Kommunalpolitik interessierte ihn. Von 1959 bis 1965 gehörte er dem Gemeinderat an. 1982 widmete er sich nochmals einer neuen großen Aufgabe. Die Fördergemeinschaft Empfingen für die Sozialstation Horb (Namensänderung 1998 Fördergemeinschaft St. Georg) wurde gegründet. Max Molitor wurde der erste Vorsitzende, dies bis 2000. Man kann ihn durchaus auch mit Pfarrer Adolf Leberer und Albert Hellstern zu den Gründungsvätern zählen. Max Molitor war damit wesentlich am Aufbau dieser kirchlichen Einrichtung beteiligt. Für seine Verdienste wurde er 2000 zum Ehrenvorsitzenden ernannt; und von der katholischen Kirchengemeinde St. Georg wurde er mit der großen Georgs-Plakette ausgezeichnet.

Auch die politische Gemeinde würdigte sein umfangreiches Engagement für Empfingen, und 1992 erhielt er aus der Hand von Bürgermeister Albert Schindler die silberne Landesehrennadel von BadenWürttemberg. In all seinem Wirken gab es immer wieder Auszeichnungen und Ehrungen, so 2002 vom deutschen Schützenbund für 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit die goldene Ehrennadel, 2012 für 60 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein die goldene Verdienstnadel des deutschen Schützenbundes.

Im Jahr 2000 entdeckte Max Molitor ein nicht alltägliches Hobby, das ihm vor allem auch im hohen Alter sehr viel Freude machte, denn Kreativität hat keine Altersbeschränkung. Als er den Vorsitz bei der Fördergemeinschaft St. Georg im Jahr 2000 aus gesundheitlichen Gründen abgab und eigentlich die Ruhe nach einem doch regen öffentlichen Leben einkehren sollte, machte er sich Gedanken zu einem Hobby. Was für ein Hobby sollte es werden, dies neben den Gartenarbeiten, die ihm schon immer viel Freude bereiteten. Eines wusste er, es sollte ein Hobby sein, das ein präzises Arbeiten erforderte, das den Geist und den Verstand forderte. Warum nicht also Malen nach Zahlen?

Max Molitor blickte gern mit seiner Ehefrau Elisabeth auf ein erfülltes Leben zurück. Mit ihr konnte er über viele Jahre hinweg einen gemeinsamen Lebensabend verbringen. Gemeinsam unternahmen sie seit seinen Ruhestand viele Reisen. Im April dieses Jahres starb seine Frau Elisabeth. Von diesem Schicksalsschlag erholte er sich nicht mehr, auch wenn man als Außenstehender doch den Eindruck gewinnen konnte, dass ein ungebrochener Lebenswille wieder eingekehrt war. Noch bis vor wenigen Tagen war es für ihn wichtig, sich über die Bürgermeisterwahl und die Kandidaten zu informieren. Auch die Briefwahl zur Bundestagswahl war schon vorbereitet. Eine plötzliche Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zwang ihn zu einem Krankenhausaufenthalt, von dem er sich nicht mehr erholte.

Um ihn trauern neben seinen Kindern Brigitte und Gundi mit Familien, darunter die Enkel Christopher und Benjamin und die Urenkel Moritz und Fabia, an denen er große Freude hatte, viele Verwandte und Freunde. Der Trauergottesdienst ist am Freitag, 22. September, um 10.30 Uhr in der St.Georgs-Kirche, anschließend die Beerdigung auf dem Friedhof. Am Donnerstag findet um 18.30 Uhr in der St. Georgs-Kirche das Totengebet statt.