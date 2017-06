Empfingen Mathe und Technik sind Schwerpunkte

Empfingen. Ceratizit bietet folgende Ausbildungsberufe an: Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für Metalltechnik-Zerspanungstechnik, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Duales Studium an der DHBW im Maschinenbau Fachrichtung Produktionstechnik, Praktikum.

Aufgrund ihrer guten Prüfungsergebnisse hätten die Auszubildenden bis jetzt immer von Ceratizit übernommen werden können. Im ersten Lehrjahr seien die Auszubildenden ausschließlich in der Lehrwerkstatt. Nach der Zwischenprüfung im zweiten Lehrjahr würden sie in der Produktion eingesetzt und dort einen Durchlauf in den verschiedenen Abteilungen machen. Dabei könnten sie ihre individuellen Stärken entwickeln. Ihnen werde dabei ein Pate zur Seite gestellt.

Der jetzige Ausbildungstag ziele schon auf die Einstellung von Auszubildenden ab September 2018 hin. Auch Hauptschüler hätten gute Chancen, bei Ceratizit einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Beim Eignungstest seien Mathematik und Technik die Testschwerpunkte. Einerseits wolle Ceratizit mit diesem Ausbildungstag zeigen, wie intensiv die betriebliche Ausbildung ist, andererseits wollen sie damit aber auch Werbung machen, denn auch bei Ceratizit sei Facharbeitermangel ein ernstes Thema. Man lege viel Wert auf Eigengewächse. Siegfried Wössner und Frank Haßmann sagen: "Wir sind ein Spezialbetrieb, der auch Einzelanfertigungen und Kleinserien macht. Wir brauchen Leute, die die Maschinen einstellen können. Wir können gezielt ausbilden, wo wir sie einsetzen wollen. Diese gezielte Ausbildung bedeutet aber nicht, dass sie nicht universell einsetzbar sind. Sie alle durchlaufen eine breite Ausbildung, die sie befähigt, im Unternehmen überall einsetzbar zu sein, wo sie gebraucht werden, wobei aber auch die Wünsche der einzelnen berücksichtigt werden."