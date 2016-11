Empfingen (gw). Innere Ruhe ist bei ihrer Karma-Reinigung bestimmt wichtig, aber die Jünger von "Dr. Sha", scheinen gerade ziemlich in Aufruhr zu sein. Erst verzichteten sie auf ihre Seminare in der Schulaula in Empfingen (wir berichteten). Und nachdem in unserem jüngsten Artikel mehrere Internet-Videos auf Youtube beschrieben wurden, sind diese nun gelöscht worden. Der Youtube-Kanal von "Master" Petra Herz, die für das "unseriöse Heilungs-Angebot" (so Sekten-Expertin Svenja Hardecker, evangelische Landeskirche Württemberg), im süddeutschen Raum zuständig ist, wurde ziemlich ausgedünnt. Wer gestern nach den Liebesbekundungen für "Master Sha" in der Empfinger Schulaula, nach der "Wunderheilung" einer fiebrigen Tochter oder "Ameisenentfernung" á la Sha schauen wollte, wurde enttäuscht. Andere Videos sind auf dem Youtube-Kanal von "Master Petra" jedoch noch zu sehen. Themen sind unter anderem: Karmareinigung unterstützt Herzgesundheit, die heilenden Hände helfen auch Streunerkatzen oder sie bringen größere Autos, und auch Mutter-Töchter-Beziehungen werden verbessert. Handpuppen locken weiterhin Kinder. Und ehemals gemobbte Teenies sind wieder glücklich. Ob diese Videos nun auch schnell gelöscht werden?