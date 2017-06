Empfingen Maschinen blasen Heißluft in Dachraum

Empfingen. Nach der Einrüstung des ganzen Gemeindehauses mit einem Gerüst gilt es als erstes, den Schädlingen (Holzwürmern) auf den Leib zu rücken. Dies geschieht derzeit mit Heißluft. Aus Karlsruhe wurde die Firm Höllstern damit beauftragt. Sie hat mehrere Gerätschaften aufgebaut und zwei Verbindungen mit dem Dach hergestellt. Nun soll in den Dachraum Heißluft geblasen werden. Eine sogenannte Denaturierung der Insekten soll vorgenommen werden.

Ziel ist es, im Dachraum eine Kerntemperatur von 55 Grad zu bekommen, die eine volle Stunde gehalten werden soll. Damit gerinnt alles, was auf Eiweiß basiert, so Insekten, deren Eier, einfach alles. Für den Vorarbeiter Klaus Winterhalter ist es wichtig, dass keine Chemie zum Einsatz kommt. Das Gebläse selbst läuft über Strom, die Heizleistung über einen Ölbrenner.

Da das Dach selbst nicht verlandert ist, beziehungsweise die Ziegel offen zu sehen sind, dauert das Erreichen der Kerntemperatur länger. Aber, so Winterhalter, ein Tag reiche aus. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr haben sie das Gebläse beziehungsweise die Ölbrenner angeworfen. Um etwa 17 Uhr werden sie das Ergebnis haben. Sie heizen die Luft auf, die in die Hölzer eindringt. Je dicker die Balken sind, desto länger dauere es. Dachlatten seien nach zwei Stunden erwärmt.