Empfingen "Marke Eigenbau" – seit Jahren top

"Sparen, Sparen und nochmals sparen" – auch das Altersheim ist davon nicht verschont. Der nasse Waschlappen wird einfach weitergereicht. Der Becher Wasser für das Zähneputzen muss für alle "Heiminsassen" reichen.

Anschließend rockte die Tanzgruppe "BlackSocks" über die Bühne. Und dann eine große Erwartung. Könnte es sein, dass der volle Narrentempel die Nachfolger des Empfinger Fasnetschors (EFC) zu Gesicht bekommt? Ja, der "Spezial-Chor", bestehend aus 17 jungen Mitgliedern, gab ein kurzes, aber prägnantes Debüt. Mit viel Beifall zeigte der volle Narrentempel seine Freude, dass sich wieder junge Leute gefunden haben, die Nachfolge des EFC anzutreten.

Danach wirbelte das Jugendballett zu "wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her" über die Bühne.

Und wieder mit viel Erwartung und Aufmerksamkeit wurde das "Ortsgeschehen" in den Blick genommen. Wem ist wieder was passiert? Vor dem Rathaus sitzen zwei Damen auf der Bank und unterhalten sich. Dabei war so einiges an Missgeschicken zu erfahren.

Das Hofballett zeigte sich wieder in Topform. Geschmeidig zeigte es in seinem Showtanz "Mit Rock’n’ Roll der 50er und Hits der USA rocken wir Amerika" eine olympiareife Akrobatik.

Eine weitere Umbaupause ließ nochmals die Spannung auf den Auftritt des EFC (siehe unten) steigen. Rundherum war es wieder ein gelungener Abend der Qualitätsmarke "Eigenbau". Am Ende des Bunten Abends wurden nochmals alle Akteure auf die Bühne gerufen. Die große Schar zeigte, dass es allen eine närrische Freude macht, bei diesem Highlight mitzuwirken.