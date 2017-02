Empfingen. Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation bietet das katholische Bildungswerk am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Empfingen einen Vortrag unter dem Titel "Martin Luther und die Katholiken" an. Referentin ist Daniela Blum von der katholisch-theologischen Fakultät an der Universität Tübingen. Blum beantwortet in ihrem Vortrag die Frage, wie Katholiken heute mit Luther, seinem Anliegen und der Reformation umgehen können. Um einen Kostenbeitrag von 5 Euro wird gebeten.