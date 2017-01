Empfingen Losglück: E-Jugendspieler dürfen Gewinner ziehen

Nicht nur der Fußball begeisterte die Zuschauer, auch die Loskäufer kamen auf ihre Kosten. Auch die Auswärtigen hatten in diesem Jahr viel Glück. Von den vier Hauptpreisen und sieben Überraschungspreisen gingen fünf nach Empfingen, sechs in die nähere und weitere Umgebung. Unter der Aufsicht des stellvertretenden Bürgermeisters Xaver Kleindienst und unter der Leitung des Vorsitzenden Ralf Schima und Klaus Lang aus dem Jugendbereich der SGE fand die Auslosung statt.

Nachdem die Lose in der Betonmaschine gemischt waren, haben E-Jugendspieler der SGE die Gewinnnummern gezogen. Die vier Hauptpreise zogen Philipp Reich, Max, Gayer, Tim Rikken und Nils Amon. Klaus Lang verkündete die Namen. Die vier Hauptpreise gingen an folgende Gewinner: Erster Preis: Mandelblüte auf Mallorca für zwei Personen und fünf Tage an Eveline Hauser aus Empfingen, zweiter Preis: Wellnesswochenende im Allgäu für zwei Personen an Peter Brenner aus Tuttlingen; dritter Preis: Musical "Mary Poppins" in Stuttgart für zwei Personen an Stehle aus Empfingen, vierter Preis: Tagesfahrt in den Europa Park in Rust für zwei Personen an Sahin Burak, Vöhringen. Fünfter bis siebter Preis, jeweils einen Gutschein für Fitness und Gymnastik für drei Monate bei Häsler Vital in Horb, gingen an Werner Effenberger aus Empfingen, Georg Keck aus Fischingen und Richard Weihing aus Empfingen. Achter bis elfter Preis, jeweils einen Medico-Gutschein in Empfingen für ein Fitness-Abo für zwei Monate gewannen Frank Trick aus Dürrenmettstetten, Nazli Hacibayramoglu aus Empfingen, Silas Kessler aus Weildorf und Renate Turner aus Freudenstadt.

Viel Lob gab es von Ralf Schima für Madeleine Guhl und Bianca Linder, die bereits zum dritten Mal in vorbildlicher Weise für die Tombola verantwortlich waren. Unter den 480 Gewinnen waren vier Hauptpreise und sieben Sachpreise. Die 6000 Lose waren schon einen Tag vor der Ziehung ausverkauft. Für die weiteren Preise wurden die Endnummern 41, 64, 25, 95, 14, 08, 97 und 10 gezogen. Diese können am Mittwoch, 18. Januar, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 21. Januar, von 15 bis 17 Uhr in der Tälesee-Halle abgeholt werden.