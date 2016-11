Empfingen Lkw-Fahrer verzweifelt auf Parkplatz-Suche

Vor allem abends wird es für Lkw-Fahrer, die in Empfingen eine Pause machen wollen, eng. Die Suche nach einem Parkplatz kann so manchen Fahrer zur Verzweiflung treiben. Die Stellplätze an der Shell-Tankstelle reichen bei Weitem nicht aus. Bleibt das Ausweichen ins Gewerbegebiet Alte Kaserne. Doch auch dort steht abends oft ein Lastwagen hinter dem anderen – illegal. Eine naheliegende Möglichkeit: der großflächige Lidl-Parkplatz. Dieser ist offiziell nur für Kunden vorgesehen. Doch bei Lidl sind Fälle von Parkverstößen durch Lastwagen bekannt. Ein Sprecher des Unternehmens sagt unserer Zeitung: "In der Vergangenheit wurden von Lkw begangene Verstöße auf unserem Parkplatz durch unseren Dienstleister geahndet."

Dabei sei es Lidl wichtig, ihren Kunden während der gesamten Öffnungszeiten einen schnellen und bequemen Einkauf sowie ausreichend Parkmöglichkeiten zu garantieren. Der Sprecher sagt: "Da parkende Lkws teilweise die Stellplätze nutzen, weisen wir mit gut sichtbar angebrachten Schildern darauf hin, dass die Parkplätze ausschließlich unseren Kunden vorbehalten sind."

Doch Schilder scheinen die Fahrer nicht von ihrer Parkplatzsuche abzuhalten. Die Folgen sind bereits an der Einfahrt des Parkplatzes zu sehen: Reste einer Schranke liegen seit Wochen kaputt in einem Beet. Von der Lidl-Pressestelle heißt es dazu: "Die Schranke wurde vermutlich durch einen Lkw beschädigt."