Empfingen Laut Shell steht der Autohof bereits

Demnach hat Shell eine andere Vorstellung von einem Autohof als die Straßenverkehrsordnung (StVO). Denn seit dem Jahr 2001 ist der Begriff Autohof in der StVO genau definiert. Es müssen daher einige Voraussetzungen erfüllt werden, bis sich ein Betrieb Autohof nennen darf.

Dazu gehört unter anderem, dass ein Autohof jeden Tag, auch an Feiertagen, rund um die Uhr geöffnet haben muss, und 50 Lkw-Parkplätze an schwach frequentierten und 100 Lkw-Parkplätze an stärker frequentierten Autobahnen zur Verfügung stehen. Die Straßenverkehrsordnung sieht außerdem vor, dass die Anliegerinteressen Dritter berücksichtigt werden. Auch diese Voraussetzung ist in Empfingen bisher nicht eindeutig erfüllt worden. Denn die von Shell erstellten Lärmgutachten lassen nach Meinung der Stadt Horb keinen eindeutigen Schluss über die tatsächliche Belastung der Bewohner in Reichenhalden oder für das Hotel Empfinger Hof zu.

Auch Wolfgang Kronenbitter, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung bei der Stadt Horb, bestätigt, dass die genannten Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit sich eine Tankstelle Autohof nennen darf. Er verweist zudem auf ein Gespräch mit Vertretern von Shell, in dem diese deutlich gemacht hätten, dass sie sich ein Schild "Autobahnhof" auf der Autobahn wünschen. Auch wenn Shell nun behauptet, lediglich mehr Parkplätze schaffen zu wollen, ändere sich laut Kronenbitter nichts an der baurechtlichen Situation.

Ob eine Taktik hinter der neuen Darstellung von Shell steckt ist ungewiss. Jedoch gibt es einen Hinweis darauf, dass Shell den Reizbegriff "Autohof" bewusst vermeiden möchte. Kronenbitter sagt: "Es war zumindest taktisch von ihnen, im Bauantrag das Wort Autohof gar nicht zu erwähnen."

Eine Stellungnahme dazu, wie Shell den Begriff Autohof definiert, lag unserer Zeitung bis Redaktionsschluss nicht vor.