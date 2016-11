Empfingen Laternenlauf mit Eltern und Geschwistern

Empfingen. Die Zwerge vom Zwergentreff trafen sich am evangelischen Gemeindehaus in Empfingen zum Laternenlauf mitsamt Geschwistern und Eltern. Die Stimmung ließen sie sich durch den Regen nicht trüben und so ging es mit den selbst gebastelten Laternen Richtung Seniorenheim. Der Besuch in der Schanzgasse bei den Bewohner des Seniorenheims hat schon Tradition.