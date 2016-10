Empfingen Lastwagen rauben den letzten Nerv

Martin Mayer kämpft seit Jahren gegen diese Belastung an. Er hat schon einige Briefe an Bürgermeister Albert Schindler geschrieben. Vor einigen Wochen habe er einen Antrag gestellt, dass Blumenkübel aufgestellt werden. "Leider hat es noch keine Reaktion gegeben."

Die Halteverbot-Beschilderungen, die es vor gut zwei Monaten neu im Gebiet gebe, hätten keine Wirkung gehabt. "Die Lkws parken immer noch dort. Es sind auch viele ausländische Fahrer, die mit diesen Schildern nichts anfangen können", so Mayer.

In Empfingen wird derzeit nicht kontrolliert

Deswegen wünscht er sich, dass wie in Vöhringen auch große Markierungen auf der Straße aufgemalt werden. Und: Das mehr kontrolliert wird. "Es gibt in Empfingen ja gerade keinen Vollzugsdienst." Und auch die Polizei sei nicht mehr zu sehen. Diese habe bei einer der wenigen Kontrollfahrten einmal ein Platzverbot ausgesprochen. "Das hat gewirkt, die Firma habe ich seitdem hier nicht mehr gesehen", sagt Mayer, der sich trotz seiner Frustration in die verzweifelte Lage der Lkw-Fahrer hineinversetzen kann: "Irgendwo müssen die armen Kerle ja stehen. Das Lkw-Aufkommen wird immer größer, aber es gibt nicht mehr Parkflächen."

Also würde der Ausbau der Shell-Tankstelle zum Autohof ein Glücksfall sein? Das glauben Mayer und Wycisk nicht. "Wenn erst einmal mit dem Autohof geworben wird, dann kommen noch mehr Lkws", meint Mayer. Und der Hotelinhaber stellt den Vergleich an: "Wenn ich mehr Zimmer habe, kommen auch mehr Gäste."

Das Problem ist: "Diejenigen, die hier parken, wollen kein Geld zahlen. Und das wird auch künftig so sein", sagt der Mann von HP Sport. Und Peter Wycisk fordert: "Der Autohof gehört auf die andere Seite der Autobahnausfahrt. Dann sind die Anlieger nicht so belastet."