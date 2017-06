Empfingen "Ländlicher Raum ist für uns ideal"

Empfingen. Jennifer Saier steht vor dem Gebäude und hält sich die Stirn: "Puh, die Sonne knallt heute ganz schön." Doch Zeit für ein Päuschen ist nicht. Saier packt mit vollem Einsatz mit an. Währenddessen fährt Melanie Herrmann eine Tour nach der nächsten mit dem Gabelstapler. Gekonnt lenkt sie das Gefährt um die Kurve. Saier ist die Geschäftsführerin des neuen Sonderpreis-Baumarktes in Empfingen, Herrmann ist ihre Marktleiterin. "Bisher sind wir noch ein raues Frauenteam mit viel Frauenpower", berichtet Saier. Zwei weitere Verstärkungen werden aktuell gesucht. "Eigentlich könnten wir jetzt noch einen starken Mann gebrauchen", erzählt die Geschäftsführerin und lacht.

Seit zwei Wochen wird nun schon im früheren Penny-Gebäude gewerkelt. Dass jetzt dort ein Baumarkt entsteht, war eher dem Zufall zu verdanken. "Eigentlich habe ich in Sulz nach Räumlichkeiten gesucht, aber als ich dann durch Empfingen gefahren bin, ist mir das Gebäude gleich aufgefallen", erzählt Saier, die bereits in Engstingen (Kreis Reutlingen) so einen Markt betreibt. Sie selbst kommt aus einem kleinen Ort namens Bernloch im sächsischen Kreis Hohenstein-Ernstthal, Marktleiterin Herrmann aus Sonnenbühl. "In Empfingen waren wir vorher noch nie, jetzt sind wir es täglich", erzählt sie gut gelaunt.

Zunächst habe man eine Marktanalyse gemacht, berichtet Jennifer Saier. Die sei sehr positiv ausgefallen. "Der ländliche Raum ist für uns ideal. Es gibt viele Hobby-Heimwerker und Hobby-Gärtner." Dann wurden erfolgreiche Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes, dem Empfinger Hans-Georg Walter geführt. "Die Geschäftsräume waren in einem Top-Zustand", erzählt die Geschäftsführerin, die den Baumarkt als Franchisepartner betreibt.