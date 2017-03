Gut für den Empfinger Musikverein, schlecht für die Händler: der Frühjahrskrämermarkt rund um das Vereinsheim in Empfingen war verregnet. Kaum Menschen schauten sich zwischen den wenigen Ständen mit Unterwäsche, Mützen und Spielsachen um. Dafür besuchten sie das Vereinsheim, in dem der Musikverein Empfingen das traditionelle Empfinger Marktessen verkaufte: frisch zubereitete Kutteln und Bratwürste. Zwölf Helfer engagierten sich in der Küche und an der Essensausgabe. Hartwig Molitor (auf dem Foto links) sagt unserer Zeitung: "Heute Morgen um sechs Uhr haben wir angefangen und den Markthändlern ein Frühstück zubereitet. Bis mittags können die Besucher hier noch essen." Er schätzt, dass rund 20 Händler nach Empfingen gekommen sind. "Dass der Frühjahrsmarkt nicht so umfangreich ist, war aber schon immer so", sagt er Molitor. Foto: Begemann