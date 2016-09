Empfingen Kunst von Stuttgarter Oma gelernt

Matthias Jungermann ist Diplom-Figurenspieler. Er hat einen Figuren- und Theater- Studiengang absolviert. Studiert hat er bei Professor Albrecht Roser, der im dritten Fernsehprogramm früher als Stuttgarter Oma bekannt war. Es handelt sich um eine offene Spielweise, bei der der Figurenspieler mitspielt und mit seiner Mimik und Stimme der vorgetragenen Geschichte nochmals Leben gibt. Im deutschsprachigen Raum hat Jungermann im Jahr 60 bis 70 Auftritte.

Am Sonntag setzte sich das Gemeindefest mit einem Erntedankgottesdienst in der Friedhofskapelle fort. Der Altar war mit vielen Erntedankgaben geschmückt. An beiden Seiten der Kirche standen viele Lebensmittel, die die Konfirmanden bei Aktionen in Supermärkten in Empfingen für den Tafelladen gesammelt hatten. Vier volle Einkaufswagen kamen zusammen. Der Singkreis umrahmte den Gottesdienst, an der Orgel begleitete Sebastian Schick.

Konfirmanden wollen Aktion im kommenden Jahr wiederholen

Die Konfirmanden berichteten über ihre Tafelladenaktion. Eine Frau hatte nachgefragt, ob die Lebensmittel auch im Tafelladen ankommen. Sie wurde prompt zum Erntedankgottesdienst eingeladen. Für die Konfirmanden war es klar, diese Aktion auch im kommenden Jahr wieder zu machen. In seiner Predigt griff Christoph Gruber das Thema Geben auf. Manchmal müsse man fürs fröhliche Geben über einen breiteren Graben, nämlich seinen eigenen, springen. Geben lohne sich, schreibt Apostel Paulus, weil es den Notleidenden helfe.

Nach dem Gottesdienst ging das Fest weiter im evangelischen Gemeindehaus. Die Pfadfinder luden zum Essen ein. Sie hatten als echte Pfadfinder Schichtfleisch auf einem offenen Feuer in gusseisernen Kesseln zubereitet. Nachmittags unterhielt zunächst der Spiel- und Basteltreff Purzelkiste mit dem Lied "Wir sind die Kleinen der Gemeinde" und einem Biene-Maja-Tanz. Danach gab es im Freien viele Bastelangebote. Auch der Mundharmonikaclub aus Betra spielte auf. Die Mitglieder dieser Gruppe kommen aus den Landkreisen Calw, Rottweil und Freudenstadt. Georg Winter, ältester Mundharmonika-Musiker der Gruppe, hatte als Empfinger ein Heimspiel.