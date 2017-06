Empfingen Kulturgemeinschaft stellt Weichen für die Zukunft neu

Er hoffe auf ein Team von engagierten Empfingern, die sich gut miteinander verstehen. Erst dann könne man sich Gedanken machen, ob die derzeitige Struktur auch in Zukunft noch die richtige ist. Beispielsweise könne man darüber nachdenken, ob mehrere Vorstände überhaupt noch sinnvoll sind, oder ob es einfacher wäre, nur einen Kopf an der Spitze zu haben. Zudem haben sich die äußeren Umstände für die Kulturgemeinschaft im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gewandelt. "Früher waren wir nur um unseren eigenen Kirchturm unterwegs, heute kommen wir in der halben Welt rum. Auch Feste zu organisieren war früher einfacher", sagt Joachim.

Mit dem ersten Treffen der Zukunftswerkstatt ist Joachim zufrieden: "Es waren viele Leute da und die Diskussion war nicht unkonstruktiv." Für das Amt der Schriftführerin hätten sich schon zwei Mitglieder interessiert gezeigt. Es gebe auch Kandidaten, die zumindest schon einmal mit dem Gedanken spielen würden, eine Vorstandsposition auszufüllen, sagt Joachim. Er wünsche sich für sämtliche Ämter keine abrupten Wechsel von heute auf morgen, sondern eine Übergangsphase, in der die neuen Amtsinhaber auf ihre Aufgaben vorbereitet werden können.