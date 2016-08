Empfingen Krawatte hilft beim Kakteen-Umtopfen

Wenige Tage nachdem der Empfinger Kakteenexperte dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Horb einen eigens für ihn gezüchteten Kaktus mit dem Namen "Cylindropuntia imbricata Winfried Kretschmann" überreicht hatte, ist er am Mittwoch in der SWR-Sendung "Kaffee oder Tee" aufgetreten. Seine Aufgabe: Den Zuschauern zeigen, wie sie Kakteen möglichst geschickt vermehren und einpflanzen oder umtopfen können. Das macht er nicht ohne Humor. Als Dopp vor laufender Kamera in aller Ruhe einen Kaktus mit der Hand anfasst, um ihn aus seinem Topf zu ziehen, sagt er beiläufig: "Wenn man weiß, wo man ihn anfassen muss, geht das." Ansonsten empfehle er Handschuhe. "Oder Utensilien wie eine alte Krawatte, ein zusammengerolltes Zeitungsblatt oder einen Lederriemen."

"Warum denn eine alte Krawatte?", fragt Moderator Jens Hübschen verwundert nach. Dopp legt die Krawatte entschlossen um einen hohen, säulenartigen Kaktus und zieht die Pflanze in die Höhe, ohne sie mit der Hand zu berühren.

Dann macht Hübschen beinahe einen schmerzhaften Fehler: Er möchte Dopp den Ledergürtel reichen, der laut Dopp auch als hilfreiches Utensil beim Umtopfen von Kakteen genutzt werden könne. Den Gürtel hatte Dopp nämlich zuvor schon verwendet. Folglich war er mit Stacheln übersät. Vor der Kamera geht das gerade noch einmal gut.