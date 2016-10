Empfingen Klares Nein zu einem Autohof

Weitere Auflagen sind beispielsweise, dass nur lärmreduzierte Kraftstoffpumpen genutzt werden und Entwässerungsrinnen mit fest verankerten Schwerlaströsten abgedeckt sind. Dröscher beendet seinen Vortrag mit den Worten: "Das ist sicher nicht der optimale Standort für einen Autohof."

Ähnlich sieht das auch die Mehrheit der Gemeinderäte. Andreas Seifer sagt: "Das sind mir zu viele Wenn und Abers. Ich stimme nicht zu. Unter den genannten Kriterien ist ein Autohof gar nicht denkbar." Uwe Gfrörer meint: "Wenn ich diese Liste sehe ist es nicht machbar, einen Autohof zu betreiben. Wir bringen die Auflagen nachher nicht geprüft." Zum Thema Auflagen meint auch Michael Gfrörer: "Das können wir zwar alles verlangen, aber die Durchsetzung ist schwierig. Was passiert denn, wenn ein Lkw mit Kühlaggregat kommt? Wird er dann abgeschleppt? Wird geschimpft?" Das ist einfach der falsche Standort für einen Autohof." Achim Walter meint auch: "Ich sehe da ein Kontroll- und Durchsetzungsproblem." Außerdem sagt er: "Die wilde Parkerei wird durch einen Autohof nicht gelöst werden. Und die Stressfaktoren werden allgemein zunehmen."

Für den Empfinger Gemeinderat ist das Thema klar: Kein Autohof in Empfingen. Das bestätigte das Gremium auch mit 8:1 Stimmen gegen das Projekt. Wie sich das Thema Autohof weiterentwickelt, ist dennoch offen.

Nun muss nämlich die Stadt Horb als untere Baurechtsbehörde entscheiden, ob sie die Sachlage genauso sieht wie der Gemeinderat (siehe Text unten). Falls die Stadt Horb die Argumentation des Gemeinderats nicht teile, werde der Autohof laut Bürgermeister Albert Schindler zunächst noch einmal Thema im Gemeinderat werden. Im Fall, dass der Gemeinderat auch dann noch nicht nicht zustimme, könne die Stadt Horb das Einvernehmen ersetzen. Falls es so weit kommen sollte, gebe es nur noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

Ein klares Nein ist die Reaktion des Empfinger Gemeinderats zu den Plänen von Shell, die Tankstelle in Empfingen zu einem Autohof auszubauen. Das ist sicherlich nicht die Antwort, die sich das Mineralöl- und Erdgasunternehmen erhofft hat. Aber sie ist nicht überraschend. Stellungnahmen von Regierungspräsidium und Straßenbauamt, Lärmschutzgutachten, Angst vor zu viel Verkehr und Feinstaub haben die Diskussion um den Autohof bestimmt. Warum sollten sich die Empfinger also einen Autohof zumuten, der hauptsächlich Stress verursacht, schon bevor er überhaupt da ist? Von möglichen positiven Seiten eines Autohofs in Empfingen ist nie die Rede gewesen. Nicht einmal von der Seite Shells. Deshalb muss sich das Unternehmen auch an die eigene Nase fassen. Denn noch schlechter hätte man einen Autohof in Empfingen nicht verkaufen können.