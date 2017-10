Empfingen Kirchturmrenovierung ist bezahlt

Dekan Alexander Halter sprach dem Vorstandsteam für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus, bevor er auf aktuelle Themen in der Kirchengemeinde Empfingen, der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal und der Kirche im allgemeinein einging. Erfreut konnte Halter berichten, dass die Renovation des Empfinger Kirchturms zwischenzeitlich voll bezahlt ist. Während man beim Kostenvoranschlag noch von 383 000 Euro ausgegangen sei, sind tatsächliche Kosten von nur 312 000 Euro angefallen. Zur Finanzierung dieses Betrages konnte man 125 000 Euro Zuschuss von der Erzdiözese Freiburg, 82 000 Euro Spenden, 72 000 Euro vom Bauförderverein und 31 000 Euro Zuschuss von der Gemeinde Empfingen verwenden.

Als wichtige dringende Baumaßnahmen in der Empfinger Kirche bezeichnete Dekan Halter die Erneuerung des Kirchendachs und der Kirchenfenster. Wann die Sanierung des Kirchenschiffs erfolgen könne, sei aus finanziellen Gründen derzeit noch nicht absehbar. Die Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal sei zwar reich an Gebäuden, die aber auch viel Geld kosten. Man könne nicht mehr alles erhalten. Für die 5000 Katholiken sei die Struktur viel zu groß. So kostet beispielsweise auch das Empfinger Gemeindehaus Geld. Es sei nicht ausgelastet.

Die Seelsorgeeinheit umfasse acht Pfarrgemeinden, habe aber nur einen Haushalt in dem alle Einnahmen und Ausgaben verplant werden. Derzeit wird vom erzbischöflichen Bauamt in Konstanz ein Gebäudekonzept erarbeitet. Es zeichne sich ab, dass man nicht alle kirchlichen Gebäude erhalten könne. Vom Kirchturmdenken müsse man wegkommen. In der Kirche gebe es Veränderungen, die nicht mehr allen Christen passen werden. Die gewohnte Volkskirche werde es nicht mehr geben. Eine große Herausforderung komme auf die Gläubigen zu. Trotzdem dürfe man nicht resignieren, sondern mit den dann vorhandenen Möglichkeiten weitermachen und die Beziehung zu Jesus Christus weiterhin pflegen.