Empfingen Kirchenchor stimmt auf Weihnachten ein

Empfingen. Mit einem "Konzert im Advent" am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg können sich die Sanges- und Musikfreunde aus Empfingen und der ganzen Seelsorgeeinheit auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Der katholische Kirchenchor St. Georg Empfingen und der in der Region sehr bekannte Chor Zollernalb "Vox Humana", dem auch Empfinger als Sänger angehören, werden im Wechsel das Programm mit konzertantem Liedgut und Adventsliedern gestalten.