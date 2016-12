Empfingen Kirche, Krippe und Kartoffelsalat

Auch bei Bürgermeister Albert Schindler machen die Musiker Halt – ­Schnaps und Plätzchen verspricht der Rathaus-Chef. Am Abend erwarten er und seine Frau die Kinder und Enkel zu Besuch. "Weihnachten ist das Fest der Familie", sagt Schindler. Es gibt in der Familie traditionell Kartoffelsalat mit Schäufele. Im Wohnzimmer steht ein Christbaum, eine Nordmanntanne aus dem eigenen Garten. Der Aufbau einer Weihnachtskrippe, die er von den Empfinger Vereinen zu seinem 60. Geburtstag bekommen hat, gehört für ihn seither fest zu den Weihnachtsvorbereitungen.

Der evangelische Pfarrer Christoph Gruber hat an Heilig Abend zwei Gottesdienste zu halten – empfindet das aber nicht als Stress. "Beim Krippenspiel machen meine Kinder mit, ich bin daher auch als Papa dabei, auch wenn ich den Talar anhabe", sagt Gruber. "Was gibt es Schöneres? Die Kirchen sind voll!" Er empfinde es als Privileg, von der Weihnachtsgeschichte erzählen zu dürfen. Der letzte Gottesdienst ist gegen 19 Uhr vorbei – "der Abend ist dann ja noch lang", sagt der Pfarrer. Dann gibt es bei den Grubers Essen – Kartoffelsalat und Würstchen – und Bescherung. "Das Fest muss gefeiert werden. Es ist wichtig, dass man auch als Pfarrer Zeit dafür hat." Am Christbaum wird bei den Grubers gesungen und musiziert – auf Akkordeon und Keyboard haben die Kinder die Weihnachtsklassiker in den vergangenen Tagen ausgiebig geübt.

Der katholische Dekan Alexander Halter hat um 18 Uhr Gottesdienst in Empfingen und um 24 Uhr in Neckarhausen. In der freien Zeit dazwischen will er sich mit Kaplan Thomas Stricker und Gemeindereferentin Antje Perktold zum Essen treffen. "Wir kochen zu dritt, irgendwas Gutes und Schnelles." Halter sagt: "Ich bemühe mich, die Dinge für Weihnachten gut vorzubereiten, sodass ich zwischendurch Zeit habe und zum Eigentlichen komme." Das Eigentliche von Weihnachten ist für Halter die Weihnachtsbotschaft. Darin stecke ein Auftrag an die Menschen: "Sich nicht von Angst leiten zu lassen, sich trotz Terrors für Menschlichkeit einsetzen, sich nicht abschotten." Wenn er seien Weihnachtspredigten hinter sich hat, fährt er am zweiten Feiertag zu seiner Familie nach Radolfzell. "Auch mal abschalten", sagt Halter.