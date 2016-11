Empfingen Kindergarten Wiesenstetten bleibt erhalten

Empfingen. Die zahlreich erschienenen Eltern aus Wiesenstetten wurden nicht enttäuscht in ihrem Hoffen. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung. Der Kindergarten bleibt erhalten.

Ohne Wiesenstetten würden 2019 mindestens 20 Plätze fehlen

Viele Gedanken hatte man sich gemacht, wie die Wiesenstetter Einrichtung zu retten sei – von der Schaffung eines integrativen Kindergartens bis hin zu verlängerten Öffnungszeiten. Letztendlich war die Lösung einfach: Es gibt eben doch in Zukunft wieder genügend Kinder. Zwar könne aktuell rechnerisch bei 116 Plätzen in beiden kommunalen Empfinger Kindergärten auf den Wiesenstetter Kindergarten verzichtet werden, doch die Prognosen sagen etwas anderes. Sie zeigen, dass im Sommer 2019 136 Kinder Ü3 (über drei Jahre alt) in der Gesamtgemeinde wohnen werden. Höhere Geburtenzahlen und eine niedrigere Zahl an Schulabgängern gibt die Gemeinde als Grund dafür an. Ohne die Wiesenstetter Einrichtung hätten also 2019 20 Kinder keinen Kindergartenplatz.