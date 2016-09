Empfingen Kinder nutzen gesamtes Turninventar

Empfingen. 35 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren waren der Einladung gefolgt – ein Zeichen, dass Sport "in" ist. Zunächst wärmten die Kinder unter Leitung von Pauline Gaus und Marie Perk ihre Muskeln zu Hip Hop Musik auf. Schon dabei war höchste Konzentration gefordert, galt es doch, die richtigen Schritte in der passenden Folge zu machen. Danach wurden die Kinder in mehrere Gruppen aufgeteilt. Jetzt hatten sie in ihren Gruppen die Aufgabe, die richtigen Gerätschaften auszuwählen und unter Anleitung entsprechend aufzustellen. Dabei stand ihnen das gesamte Turninventar der Tälesee-Halle zu Verfügung.

Für die Betreuerinnen Ellen Wannenmacher, Heidi Gaus, Janina Donisi, Ute Rikken und Sabine Schuklies war dies auch eine interessante Erfahrung, denn "alles was die Kinder sich selbst erarbeiten, müssen sie nicht mehr gelehrt bekommen".

Da wurden der Schwebebalken, der Stufenbarren, das Trampolin, Taue, Ringe, Trapez, Matten aller Größen herausgeholt. Als dann alles fachgerecht aneinandergereiht und miteinander verbunden war, ging der Spaß richtig los. Alles wurde ausprobiert.