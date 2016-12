Empfingen Kinder malen ihre Fasnet

Kinder reichen 215 Bilder zu Malwettbewerb der Empfinger Narrenzunft ein

Empfingen. Dazu waren Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren aufgefordert. Der Abgabetermin war am 31. Oktober. Am Wochenende wurden alle 215 Bilder im Narrenheim ausgelegt und eine Jury, bestehend aus Jugendreferentin Katja Hirlinger, Susanne Teufel, Mechthild Schnitzer (Leiterin des Narrenmuseums Narrenburg Hettingen), Werner Baiker und Anika Warnke, hatte jetzt die schwierige Aufgabe, in jeder Kategorie die Besten auszuwählen.

Es wurde intensiv diskutiert – ein Zeichen, dass es sich die Jury nicht einfach machte. Bei den Bildern war doch schnell zu sehen, dass der Strohbär, die Ruaßhexe und der Kneller Figuren sind, die allseits sehr bekannt sind.