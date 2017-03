Empfingen Kinder lernen, einen Kuchen zu backen

Empfingen. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Start war am Montag, 13. März. Dass kochen und backen nicht nur eine Tätigkeit für Frauen ist, sondern auch Männer daran Spaß haben können, zeigte Andreas Gehrmann vom Haus Nazareth in Sigmaringen, der seit kurzer Zeit das Empfinger Jugendreferatsteam unterstützt. Er leitet das Projekt.

Gesunde Ernährung

Er will den Kindern das Kochen und gesunde Ernährung näherbringen. Sie sollen lernen, dass es nicht nur Burger King und McDonald’s gibt. Es soll aber auch um Hygiene in der Küche gehen. Wenn man miteinander kocht und gemeinsam isst, kommt auch der Gemeinschaftsaspekt zum Tragen. In vielen Familien hat man heute keine Zeit mehr zum gemeinsamen Frühstücken, Mittagessen oder Abendessen. Die Zeit zum Erzählen, was man in der Schule oder bei Freunden erlebt hat, kommt zu kurz.