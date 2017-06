Empfingen Kinder fräsen, hämmern und schrauben

Ganz gespannt und neugierig kamen die Strolche in der Werkstatt an, um von Ausbildungsleiter Frank Haßmann, den Ausbildungsassistenten Felix Sayer und Jannik Schäfer und den sieben Azubis begrüßt zu werden. Gerade so viele, dass jedes Kind eine persönliche Azubi-Betreuung bekam. So wurde ihnen von ihrem Auszubildenden zunächst die Werkstatt mit der großen Werkbank und den Maschinen gezeigt, bevor es dann gemeinsam an die Werkbank ging, um unter Anleitung ihres Betreuers eine Lokomotive zu bauen.

Ausgerüstet mit Schutzbrille und Arbeitshemd wurde gefräst, gehämmert und geschraubt und die Konzentration und der Stolz war den Kleinen ins Gesicht geschrieben. Die Freude war groß, als die Lokomotive fertig war, die nach einer kleinen Stärkung dann mit nach Hause genommen werden durfte. Zum Schluss wurde noch fasziniert die Produktion eines Fidget-Spinners auf der NC-Maschine beobachtet. Die Strolche freuen sich nun schon auf den Gegenbesuch der Lehrlinge.