Empfingen Kinder basteln selbst Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielbrett

Die dritten Klassen machten sich an mehreren Terminen auf den Weg von der Grundschule zur Ausbildungswerkstatt. Dort angekommen wurden zunächst alle mit Schutzbrillen ausgestattet. Nach einer kurzen Einführung über das Projekt-Spielbrett "Mensch-ärgere-Dich-nicht" hieß es aktiv, zu arbeiten. Sie durften feilen, bohren, entgräten, dies unter Anleitung von Ausbil dungsleiter Frank Haßmann, den beiden Ausbildern Jannik Schäfer und Felix Sayer, sowie weiteren Auszubildenden. Die Spielbretter aus Aluminium waren vorgefertigt. In fünf Fertigungsstationen galt es, restliche Halterungen für die Spielfiguren zu bohren, die Kanten mussten mit der Feile entschärft und abgerundet werden, für den Spielwürfel wurde in der Mitte der Platte noch eine Halterung eingefräst. Da jedes Kind später ein eigenes Spielbrett mit nach Hause nehmen konnte, wurde auch der Vorname eingefräst. Mit viel Begeisterung, Elan und Spaß machten sich die Kinder an die Arbeit.

Die Spielbretter werden jetzt noch nach den Wünschen der Kinder farbig eloxiert und dann noch vor Weihnachten überreicht. Dann heißt es "Papa, Mama, ärgert euch nicht, auch wenn ich gewinne."

Der Sinn von solchen Kooperationen soll es sein, schon Grundschüler für technische Berufe zu begeistern. Für Ceratizit sei es auch ein Anliegen, mit solchen Kooperationen schon frühzeitig einem Facharbeitermangel entgegenzusteuern. Zudem gewinnen die noch sehr jungen Schüler interessante Einblick in das Berufsleben.