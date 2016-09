Empfingen Kinder basteln individuelle Tierformen

Empfingen. Jetzt hieß es "An die Wäscheklammern, fertig, los". Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren waren dazu eingeladen, dies ins Haus des Jugend- und Kulturvereins. 14 Kinder meldeten sich an.

Mit Wäscheklammern und Kartons wurden Schmetterlinge gebastelt

Es ist schon erstaunlich, was man mit Wäscheklammern, die nur wenige Cent kosten, alles spielen kann. So hieß es zunächst beim "Wäscheklammern-Klau" so viel wie möglich Wäscheklammern zu klauen. Zuvor bekam jeder Teilnehmer drei Klammern, die sichtbar an der Kleidung festgemacht wurden. Bei mehreren Spielrunden waren die älteren Kinder immer im Vorteil. Beim "Wäscheklammer-Sumo" mussten immer zwei Kinder gegeneinander spielen und versuchen, die Klammern, die vorab an den Schuhen befestigt wurden, zu klauen. Es gab noch weitere Wäscheklammerspiele, so "Der Fuchs geht um". Natürlich ging es dabei auch um das Klauen. Mit Wäscheklammern kann man auch basteln, so Wäscheklammerschlangen.