Empfingen Kinder absolvieren Energieausbildung

An einem Lampenkasten mit verschiedenen Lampen konnte der Wattverbrauch und die Lux-Leistung (Leuchtkraft) gemessen werden. Dabei zeigte sich schnell, dass die normale Glühlampe der größte Stromdieb ist. Die Stand-By-Funktion vieler Geräte war auch Thema. Auch dazu gab es einige Tipps vom Energie-Detektiv Ede.

Kleinere Experimente veranschaulichten die Energielieferung durch Wasser und Wind und Solar. An der Tafel nahmen die Kinder ein Haus in den Blick und stellten fest, für was man im Haus die meisten Energien benötigt, wo und wie man Energie sparen kann. Ein Fazit: "Nur einschalten, wenn notwendig; ausschalten, wenn nicht mehr benötigt. Sparsam mit Geräten umgehen."

Es ging auch um die Frage, welche Brennstoffe es gibt: Erdöl, Erdgas, Braunkohle, Steinkohle – alles fossile Brennstoffe.

Im Klassenzimmer wurde an verschiedenen Stellen (Fenster, Heizung, Türe zum Gang, Fußboden, Decke, bei einem Schüler an der Stirn) die Temperatur gemessen. Wo ist die wärmste Stelle im Raum, wo die kälteste?

Am Ende der fast vier Stunden Energieunterricht wurde in einer kleinen Prüfung noch abgefragt, was die Kinder gelernt haben. Die Antworten zeigten, dass man gut aufgepasst hatte. Jedes Kind bekam noch eine Urkunde, die eine erfolgreiche Ausbildung zum Junior-Energie-Detektiv dokumentierte.