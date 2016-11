Empfingen Kein schwäbischer Dichter aus China

Empfingen-Wiesenstetten. Es ist ein Herzensanliegen von Thomas Wiechert, und der Erfolg gibt ihm Recht: Die Kultur im Pfarrhaus auf der Pfarrbühne steht hoch im Kurs bei den Gästen.

Der oberschwäbische Barde Bernhard Bitterwolf gab sein Debüt in Wiesenstetten bei einem Lichtstubenabend und spürte mit den gespannten Gästen mit Liedern und besinnlichen Texten aus dem Schwäbischen die Zeit des Wartens auf Weihnachten nach. In der Adventszeit gab es früher mehr Brauchtum als das Jahr über, erklärte der Bitterwolf nach einem einstimmenden Gedicht und gemeinsam gesungenen alten Volksliedern. Das "Haischen" – Betteln, wie heute noch in der Fasnet in Oberschwaben üblich, gehört dazu wie der "Klöpfles"-Brauch, also das Anklopfen an der Tür. Als Dankeschön für eine Gabe, die im Fall von Äpfeln und Birnen gerne auch in konzentrierter Form sein durfte, gab es den Wunsch "Bleib gsond und gfräß und äll Dag em Sonntigshäs" (kurz gesagt: immer genug zu essen und wenig harte Arbeit). Auch das Mit-anderen-ins-Gespräch- kommen, auch mit Gott, sei im Advent ideal. "Ranza (Bauch) minus, Konto plus, lieber Herrgott denk dra und verwechsels bitte net wie letztes Jahr", bringt das Anliegen des Betenden auf den Punkt. Im Schwabenland, dem Land der Dichter und Denker, am meisten gedichtet in der Adventszeit. China sei den Schwaben zwar zahlenmäßig an Einwohnern haushoch überlegen, habe aber nicht einen schwäbischen Dichter und Denker vorzuweisen.

Tradition aus Adventszeit