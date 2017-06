"Wir sind schuldenfrei, und ein bisschen Geld haben wir auch noch übrig", heißt es in einem dreiminütigen Video, in dem die Gemeinde Empfingen Werbung für sich machen möchte. Es geht dem Gemeinderat darum, ausreichend hoch qualifizierte Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 15. Oktober zu gewinnen. Doch ob die komfortable finanzielle Situation der Gemeinde wirklich reicht, um letztlich den Besten der besten Kandidaten als Bürgermeister zu bekommen? Wohl kaum. Denn Empfingen hat mehr zu bieten, wie sich aus dem Film entnehmen lässt: "Wir sind der Lebensort, den Sie immer schon gesucht haben." Klingt traumhaft. Doch dafür muss der künftige Bürgermeister auch einiges leisten: Gleich eine sehr lange Reihe an Eigenschaften bringt der ideale Bewerber mit. Ohne Umschweife gibt der Film zu: "Alles in allem kein dünnes Brett für Bürgermeister." Noch interessiert? Nein? Doch auch wenn Sie nicht Superman sind, sollten Sie nicht vor einer Bewerbung zurückschrecken. Denn der Empfinger Gemeinderat ist mit ebenso viel Leidenschaft engagiert, wie es vom neuen Bürgermeister erwünscht ist. In einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat und Bürgermeister wird Empfingen weiterhin blühen.