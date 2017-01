Empfingen Karosseriebau Hertkorn wird 50

Empfingen. Wie auch bei vielen anderen Familienunternehmen begann seine Firmengeschichte in einer Garage im eigenen Wohnhaus, dies zunächst als Ein-Mann-Betrieb. 1974 wagte er mit einem Neubau den Umzug nach Empfingen in die Julius-Bauser-Straße 29. Gleich in 1974 baute er in seiner Halle eine Lackierbox ein. Vorher in Dommelsberg mussten die Lackierarbeiten fremd vergeben werden. Es folgten mehrere Erweiterungen. In 1992 kam ein größerer Anbau hinzu.

1985 stieg Sohn Rainer Hertkorn in den Betrieb ein. Damals waren sie nur zu dritt. Rainer Hertkorn hatte vorher den Beruf des Großhandelskaufmanns gelernt, dies beim Autohaus Rall in Oberndorf. Jetzt im elterlichen Betrieb machte er eine zweite Ausbildung als Karosseriebauer. Im Juli 1996 baute er seinen Meister. Er übernahm den Betrieb von seinem Vater in 2005. Auf den vorausgehenden schulischen Werdegang angesprochen, erzählte er, dass er noch die erste Klasse in Wiesenstetten absolviert hatte, ab der zweiten Klasse in der damaligen neuen Schule in Empfingen war.

Die Firma Hertkorn hat sich auch als Ausbildungsbetrieb in den Berufen Lackierer und Karosseriebauer einen Namen gemacht. Bei den Lackierern gab es auch schon einen Kammersieger. Zurzeit hat die Firma Hertkorn keine Auszubildenden.