Empfingen Kakteenmuseum: Wünschenswert, aber unrealistisch?

Der Kakteenexperte aus Empfingen sagte unserer Zeitung: "Ich durfte zahlreiche Anrufe entgegennehmen. Viele sehen in einem solchen Museum eine überaus sinnvolle und auch notwendige Ergänzung zum Kakteengarten in Horb, wobei man natürlich gleichzeitig fragt, ob die Existenz der großen Kakteensammlung in Empfingen gesichert ist. In diesem Thema steckt noch einiges an Arbeit drin."

Doch so groß das Interesse bei zahlreichen Kakteenfreunden auch sein mag, derzeit stehen die Chancen für ein Kakteenmuseum in Horb wohl nicht allzu gut. Das meint zumindest Joachim Lipp, Vorsitzender des Horber Kultur- und Museumsvereins. Er sagt: "Der Horber Kakteengarten ist zweifellos ein Publikumsmagnet. Ob das dann auch für ein Horber Kakteenmuseum gilt, lasse ich mal dahingestellt. Ich sehe aber im kleinen Horb mit seinem bescheidenen Kulturbudget weder räumlich noch finanziell eine Chance für das angedachte Kakteenmuseum, und Fördermittel scheinen zur Zeit auch nicht in Aussicht zu stehen, außer man fährt auf der Leader-Schiene, die aber wiederum ein gewisses Grundkapital voraussetzt. Es wird wohl für Herrn Dopp unumgänglich sein, sich einen anderen Ort zu suchen, wenn die Sammlung zusammengehalten werden soll." Auch Dopp ist klar, dass es in Horb wohl aufgrund mangelnder geeigneter Räume und aus finanziellen Gründen schwierig werden könnte, ein Kakteenmuseum einzurichten.

Doch was heute nicht ist, kann noch werden. Dopp baut sein Museum zunächst bei sich zu Hause weiter aus. Er meint: "Ich habe noch viel Zeit." Kein Grund zur Eile also. Gespräche mit der Horber Stadtverwaltung hat es noch nicht gegeben. Von deren Seite heißt es: "Da uns über ein mögliches Kakteenmuseum noch entsprechende Detailangaben fehlen, können wir derzeit auch keine Stellung dazu nehmen." u Kommentar