Empfingen Kakteen stehen in Fürsten-Sammlung

Empfingen. Und das zahlte sich nun nicht mehr nur durch begeisterte Besucher und strahlenden Kinderaugen aus, sondern auf höherer Ebene: Dopp wurde am 8. September zum Bürgerfest für Ehrenamtliche des Bundespräsidenten eingeladen. Wie es dazu kam? Dopp vermutet, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann dahinter steckt, der vergangenes Jahr den Kakteengarten besuchte.

Freundschaft in Frankreich

Doch Dopps Bekanntheitsgrad reicht noch weiter – genauer gesagt bis nach Südfrankreich. "Wenn man sich so lange mit Kakteen beschäftigt, hat man irgendwann Verbindungen in alle Welt", meint Dopp. Durch seine vielen Besuche in Saint-Jean-Cap-Ferrat an der Côte d’Azur entwickelte sich eine Freundschaft mit Susi Marnier-Lapostolle. Sie ist die Witwe von Julien Marnier-Lapostolle, der zwar für den Likör "Grand Marnier" bekannt ist, seine Berufstätigkeit aber früh aufgegeben hat, um sich seiner Kakteen-Sammelleidenschaft zu widmen. Auch einige seltene Züchtungen aus der Doppschen Sammlung stehen dort, und Pflanzen aus Südfrankreich kamen dafür zu Dopp.