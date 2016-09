Empfingen Kakteen-Kunst kommt ins Museum

Horb wäre idealer Standort

Der Kakteenexperte sagt: "Mir wäre es am Liebsten, wenn meine Sammlung in Horb landen würde, weil dort auch der Kakteengarten ist." Dopp nimmt an, dass die Stadt Horb grundsätzliches Interesse an seiner Sammlung habe, doch fehle es an geeigneten Räumlichkeiten und den finanziellen Mitteln für ein Kakteenmuseum. Anders in Zürich, Monaco oder dem an der französischen Côte d’Azur liegenden Menton. Dort sei Geld eher kein Problem. Auch eine Unternehmerfamilie im südfranzösischen St.-Jean-Cap-Ferrat habe mehrfach großes Interesse bekundet. Allerdings könnte man dann die Sammlung nicht mehr besichtigen.

Zunächst plant Dopp jedoch, sein Museum bei sich zu Hause in weiteren Räumen auszubauen. Ob er seine Sammlung eines Tages schweren Herzens nach Zürich oder Monaco geben muss, wird sich zeigen.