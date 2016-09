Empfingen Jungzüchter bewirten erstmals

Die meisten Gäste haben einen schmackhaften, knusprigen Haxen verspeist. Es gab aber auch gegrillte rote Würste, die ebenfalls ihre Abnehmer fanden. Erfreut stellte der Vorsitzende fest, dass nach zahlreichen Vorbestellungen viele fertige Haxen zum Mittagessen nach Hause geholt wurden. Nachmittags saßen dann die Festbesucher bei Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbüfett gemeinsam beisammen.

Mit dem Streichelzoo, für den der Jungzüchter Jannik Deufel verantwortlich war, lag die Vereinsleitung völlig richtig. Viele Familien waren mit den Kindern in der Zuchtanlage auf den Beinen. Die Buben und Mädchen hatten am liebevollen Streicheln von Zwergkaninchen ihre besondere Freude. Bei dem Rundgang konnten die Kinder in einem Gehege auch Ziegen besichtigen. Unter der Regie von Jugendleiter Michael Seifer und seinem Sohn Eric sorgte das Glücksrad für die nötige Abwechslung. Wer gewonnen hatte, durfte einen gesponsorten Preis sein Eigen nennen. Der Erlös des Glücksspiels ist für die Jugendarbeit des Vereins bestimmt. Mit 16 Jungzüchtern zählt der Empfinger Verein zu den größten Jugendabteilungen im Kreisverband Tübingen-Horb.

Der Vorsitzende Arthur Hellstern stellte erfreut fest, dass sich die Idee der Vereinsleitung, jährlich ein Haxenfest am Ende der Sommerzeit zu veranstalten, bestens bewährt habe. Schon heute steht fest, dass das fünfte Haxenfest am Sonntag, 3. September 2017, stattfindet. Lobend erwähnte er auch die Jungzüchter, die erstmals im Bewirtungspersonal tatkräftig mitgearbeitet haben.