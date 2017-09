20 Jugendliche des Muskvereins Wiesenstetten im Alter von 6 bis 20 Jahren machten sich auf den Weg in den Waldseilgarten nach Herrenberg. Als Erstes legten sie die Kletterausrüstung nach Anweisung an. Mit Gurten und Helm ging es nach einer kleinen Einweisung auf mehrere unterschiedlich schwierige Parcours, Kletter- und Balanceelemente. Die zum Teil kraftraubenden und wackligen Parcours wurden mit Seilrutschen, Sprüngen und freiem Fall aus 13 Metern Höhe belohnt. Dies war für die Meisten dann der Höhepunkt der gesamten Anlage, und sie sprangen gleich mehrere Male. Nach drei Stunden Klettern machten sie sich dann auch schon wieder auf den Heimweg, jedoch durfte eine Stärkung in ihrem Lieblingsrestaurant nicht fehlen. Foto: Verein