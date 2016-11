Empfingen Jugendliche feiern Halloween

Auf den weißen Tüchern waren in Neonschrift einige Sätze zu lesen wie "When there is no space left in hell the dead will come back" ("Wenn es in der Hölle keinen Platz mehr gibt, kommen die Toten zurück"). An der Decke hingen große künstliche Spinnweben. Laute Musik durfte auch nicht fehlen.

Mit Verkleidungen waren die Gäste dieses Jahr wieder sparsam und doch kamen einige mit Halloween-Masken oder auch gruselig geschminkt. Vor dem JKV-Haus gab es einen kleinen Friedhof mit den Gräbern von Elvis, Patrick Swayze und Michael Jackson.

Gruselige Begegnungen