Empfingen "Jingle Bells" erklingt auf Trompete

Empfingen. Die Schüler wollten ihren Eltern und Großeltern zeigen, was sie gelernt haben und dass das Musizieren viel Spaß macht. Das Violinen-Ensemble, bestehend aus Nina Zug, Franziska Köninger, Xenia Hermann, Eva Rentsch, Thore Brändle und Norah Perk stimmten mit "Sing out my soul", "The Earl of Mansefield" und "Halleluja" auf diesen musikalischen Adventsnachmittag ein. Anastasia Hermann intonierte "Zwei Freundinnen" und "Das Eichhörnchen". Xenia Hermann "L’Orgine Nascosta" von Ludovico Einaudi. Thore Brändle und Norah Perk spielten zusammen das "Andante".

Dominik Letzgus entlockte seiner Trompete "Jingle Bells", dies auswendig ohne Notenblätter.

Am Horn zeigte Nico Baiker sein Können mit "Staccato Blues" und "Can Can". Und so ging es weiter. Auch die anderen Instrumente wie Klavier und Gitarre kamen zum Einsatz, alle virtuos beherrscht von den Musikschülern. Einige Musikschüler beherrschten sogar mehrere Musikinstrumente.