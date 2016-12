Empfingen Irish Dance Masters liefern fulminante Show

Die Show der irischen Stepptanzgruppe Dance Masters erzählt rund 200 Jahre irischer Tanz- und Musikgeschichte. Die Aufführung der zwölf Tänzer und drei Musiker kommt einem Theaterstück sehr nahe. Denn die Show besticht nicht nur durch beeindruckende Stepptanz-Szenen, typisch irische Klänge und bis zu zwölf Kostümwechsel der Tänzerinnen. Sie orientiert sich am Handlungsstrang einer für Stepptanz-Aufführungen typischen Liebesgeschichte. Ihr Hauptcharakter ist Patrick (Michael Friel), ein junger Mann aus Dublin, der in Kate (Ciara Rossi) verliebt ist. Doch Kates Herz gehört schon einem anderen Mann.

Glücklicherweise fällt Patrick aber in einem Theater in einen tiefen Schlaf, und im Traum begibt er sich auf eine Reise zu den Anfängen des Stepptanzes. Die Reise versetzt ihn in das Irland des 18. Jahrhunderts. Dort zieht er als Stepptanzlehrer von Ort zu Ort und lehrt den Menschen das Tanzen. Auch Kate und ihre Freunde trifft er an einem der Orte im Jahr 1760 wieder.

Natürlich tragen sie alle für diese Zeit typische Kostüme. Doch obwohl Patrick Stepptänze mit beeindruckende Geschwindigkeit auf das Parkett legt, erfüllt sich sein Traum von Kate nicht so schnell wie erhofft. Aber was wäre eine traumhafte Tanz-Show ohne Happy End? Am Ende sind Patrick und Kate glücklich vereint.