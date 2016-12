Empfingen In einer Zeitreise den Schwaben auf der Spur

Sie luden ein zu einer Spurensuche: Wie sind die Schwaben? Gibt es etwas, dass die Schwaben auszeichnet, dass sie besonders macht? Ist etwas dran an den Klischees von Tüftlern, Denkern und Bausparern? Im Rahmen einer Führung galt es, in einer Zeitreise von über 1000 Jahren die Schwaben besser oder überhaupt kennenzulernen und auch zu eruieren, ob es nur Klischees sind oder doch etwas Wahres dran ist.

Die Schwaben sorgen seit fast 2000 Jahren für Gesprächsstoff. Unter den Staufern brach eine kulturelle Blütezeit an, die den Mythos vom "schwäbischen Zeitalter" begründete. Das Schwabenland umfasste früher viel größere Gebiete als heute. Wo lag Schwaben? So war auch der Thurgau einst schwäbisches Kernland mit Konstanz als bedeutendster Stadt. Auch der Münsterbau zu Ulm brachte die Schwaben dem Himmel ganz nah und setzte auch Maßstäbe in Sachen "Häuslebauen". Übrigens ist in der Ausstellung das Ulmer Münster aus 120 000 Legosteinen exakt nachgebildet.

Spätzle und Kehrwochenschilder, Kommissar Bienzle, Äffle & Pferdle und nicht zuletzt der schwäbische Dialekt – es gibt Dinge, Eigenschaften und Personen, die heute als schwäbisch empfunden werden. Das Schwabenland sei auch Wiege zahlreicher herausragender Köpfe, so Schiller, Hegel, Daimler, Bosch. Mehr als 15 000 Besucher waren bisher zur Schwaben-Ausstellung gekommen.