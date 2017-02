Empfingen Immer schön auf dem Gehweg bleiben

Empfingen. Die Polizeibeamten Michael Scheuermann und Wolfgang Franz, beim Polizeirevier Freudenstadt für die Prävention zuständig, besuchten die Grundschule Empfingen, um in den beiden ersten Klassen darüber zu sprechen, aber das Ganze auch praktisch zu üben. Zunächst gab es ein wenig Theorie.

Am Bordstein anhalten, zweimal nach rechts und links schauen

Wie geht man richtig über die Straße? Wer weiß es schon, so die Frage von Michael Scheuermann. Wenn ich nicht über die Straße will, wo muss ich dann laufen? Auf dem Gehweg und immer an den Häusern entlang. Das heißt, wenn ich mit einem Erwachsenen (Eltern, Großeltern) unterwegs bin, muss der Erwachsene immer beim Bordstein entlanglaufen und das Kind innen. Was muss ich zuerst tun, wenn ich vom Gehweg über die Straße gehen will? Am Bordstein anhalten, zweimal nach rechts und links schauen. So gab es weitere Fragen. Natürlich hatten die Kinder auch viele "kleine Geschichten" auf Lager, die sie so erlebt hatten und erzählen wollten.