Empfingen Immer in Bewegung am Tälesee

Und wer Tipps zum Laufen braucht, bekommt sie hier unverbindlich und kostenlos. Die meisten Teilnehmer ­waren bereits bei Halbmarathons, dem Horber Hindernislauf "Mission Mudder" und anderen Läufen am Start. Da man bergauf auf dem ­Feldweg, an dem wir mittlerweile angekommen sind, ohnehin etwas langsamer wird, frage ich doch gleich mal nach, was bei "Mission Mudder" zu beachten ist. Sich möglichst einer Gruppe mit ähnlichem Laufniveau anschließen – das geht auch kurzfristig beim Start noch –, langsam laufen und möglichst jede Trinkwasserstelle ­nutzen. Das klingt einfacher, als es dann wahrscheinlich wird.

Die erste Runde ist ­geschafft. Damit hätten wir dann den Soll erfüllt, oder? Falsch gedacht – "wir laufen immer zwei Runden", verkündet ein Teilnehmer freudig. Kurz wird sich gedehnt, dann geht es auch schon weiter. Nun fällt der Anstieg beim Feldweg schon gar nicht mehr so schwer. Und man wird mit einer schönen Aussicht über die Umgebung belohnt.

Nach einer knappen Stunde sind alle wieder am "Medico" angekommen. Die meisten nach zwei Runden, manche sogar nach drei.

Obwohl Schulze Anfang nächsten Jahres 70 wird, scheint der Lauftreff für ihn keine ­allzu große Anstrengung zu sein. Aktiv ist er ohnehin ­immer, die nächste Tour steht schon an. Im Sommer will er drei Wochen auf der Donau paddeln gehen, von Sigma­ringen bis nach Budapest. "Man muss immer in ­Bewegung bleiben", erklärt er lachend.