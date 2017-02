Empfingen Im "Fasnetsköfferle" hat Baiker Figuren aus Holz dabei

Werner Baiker hatte ein Fasnetsköfferle mitgebracht, welches er dem Kindergarten schenkte. Heraus kamen Vorlagen zum anmalen, aus Holz ausgesägte Figuren der Empfinger Fasnet, die mit einem ausgeschnittenen Foto der Figur versehen waren und die Buchstaben "F, A, S, N, E, T". F bedeute Fasnet, A = Ausgestopfter, S = Saiwald-Hexe und NET = nett. Der Kindergarten könne das Fasnetsköfferle einfach in der Fasnetszeit herausholen und sich mit dem Thema Fasnet beschäftigen, so Baiker.

Am Ende dieser sehr lebendigen Fasnetsstunde wurde noch der Bildband, der mit allen Bildern des vorausgegangenen Malwettbewerbs entstanden ist, angeschaut und nochmals anerkennend festgestellt, wie genau doch die Kinder sich mit der Fasnet beschäftigt haben und dies in Bildern dokumentiert beziehungsweise verewigt haben. Festgehalten wurde, dass von den preisgekrönten Bildern sehr große Vergrößerungen gemacht wurden und diese in der Tälesee-Halle aufgehängt werden.

Für Werner Baiker, so seine Erfahrungen aus Begegnungen, ist die Fasnet auch ein wichtiges Instrumentarium für die Integration.